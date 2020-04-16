16.04.2020, 16:31

Андрус Ансип на DELFI TV: экономические потери могут убить больше людей, чем вирус. Если бросить Bolt, его подберут китайцы

 (6)
Раймо Поом, Eesti Päevaleht
EST

По данным СМИ (Politico и The Financial Times) Еврокомиссия в начале недели разослала национальным правительствам для изучения черновик дорожной карты по мерам борьбы с коронакризисом. Вчера также Еврокомиссия представила общую "дорожную карту" выхода стран ЕС из кризиса COVID-19. В передаче Delfi TV Euroopa Erisaade эту тему ведущий программы Раймо Поом обсудил с членом Европарламента и бывшим еврокомиссаром Андрусом Ансипом.

Как должно проходить снятие ограничений по всей Европе? Например, Германия сообщила, что хочет открыть школы с 4 мая, у нас говорят - с 15 мая. Как надо действовать, чтобы все пошло хорошо?

Основное содержание вчерашнего послания - выход из кризиса должен быть скоординированным. В различных странах глубина кризиса разная, и для выхода из него не требуется применять одновременно во всех странах одни и те же меры. Основная цель - координация действий. Не так, как пошло закрытие границ, когда Эстонии их закрыла, не обговорив это ни с латышами, ни с финнами.

Читайте также:

Есть большая опасность, что страны с невысокой заболеваемостью могут получить проблему, если где-то легкомысленно снимут ограничения.

В плане Еврокомиссии говорится, что для снятия ограничительных мер надо создать приложение или некую систему, позволяющую отслеживать, с кем больной человек соприкасался. И в Эстонии тоже об этом всё больше говорят. Но как это возможно в обществе, где данные о болезни являются деликатными (конфиденциальными)?

Мы видим, что вирус оказался более стойким, и долговременные запретительные меры будут для общества очень затратными. А если в странах нет денег, то страдают врачи и медицинские службы. Это означает, что экономический ущерб может убить больше людей, чем вирус.

Мы знаем, что в Сингапуре применили это отслеживающее контакты приложение еще месяц назад и оно довольно хорошо работало.

В ЕС под руководством Германии восемь стран разработали приложение, которое работает при помощи bluetooth. Заболевший человек вводит в приложение номер своего теста и те, с кем он был в контакте, получают предупреждение: вы были в контакте с кем-то, кто оказался больным.

Свои решения могут предложить также Google ja Apple. Ведь когда-то уже давно гендиректор Google сказал, что они знают, где вы были, где вы находитесь и куда собираетесь пойти.
Разумеется, подобные решения должны обеспечивать приватность. Не может быть так, что тот, кто получает подобное предупреждение, смог бы идентифицировать больного, с которым столкнулся. Достаточно информации, что вы в ним соприкасались.

Для того, чтобы эти приложения разрабатывались в едином русле, Еврокомиссия и хочет ввести единые принципы.

Вопрос не в том, делать такое приложение или нет. Оно уже сделано, работает и дает результат. Естественно, что 100% населения им нельзя охватить, потому что у кого-то нет соответствующего телефона, а кто-то беспокоится за свою приватность. То есть использование данного приложения должно быть добровольным. И я уверен, что люди будут добровольно его применять, чтобы не заразить ближнего. Многие же носят маски, чтобы не заразить других.

Будучи еврокомиссаром, вы занимались цифровой сферой. Говорили, что все крупные интернет-платформы родом из США, в Европе их мало, поэтому мы должны предпринять усилия для их поддержки. Но в Эстонии сейчас идет дискуссия: одна местная компания-приложение, имеющая зарубежные филиалы - Bolt - попросила у правительства поддержки. По этому поводу есть прямо противоположные мнения. Как вы считаете, полезно ли для Эстонии поддерживать фирму, ведущую бизнес в том числе и в Африке?

Да, мне известна эта точка зрения, что поддержка Bolt означала бы поддержку Африки. Мне стыдно за такое мнение. Еврокомиссия уже говорила, что страны-члены ЕС могут и должны поддерживать свои быстро развивающиеся предприятия, стартапы.

Мы знаем, что у некоторых стран, таких как Китай, достаточно средств, чтобы в кризисный период скупить быстро развивающиеся, но плохо лежащие компании. Я убежден в том, что Эстонии нужно инвестировать в технологии будущего, а не вкладывать деньги налогоплательщика в угасающие сектора.

Когда мы говорим о Bolt, то речь идет о 500 высокооплачиваемых живущих в Эстонии сотрудниках, а не о таксистах, работающих в Африке или той же Эстонии. Таксисты - это совсем другие люди. Речь идет о высокооплачиваемых программистах, разработчиках. Вопрос даже не в 500 рабочих местах Bolt. Если государство не будет поддерживать в кризис свои стартапы, то последствия будут очень тяжелыми.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: