Андрус Ансип на DELFI TV: экономические потери могут убить больше людей, чем вирус. Если бросить Bolt, его подберут китайцы

Как должно проходить снятие ограничений по всей Европе? Например, Германия сообщила, что хочет открыть школы с 4 мая, у нас говорят - с 15 мая. Как надо действовать, чтобы все пошло хорошо?

Основное содержание вчерашнего послания - выход из кризиса должен быть скоординированным. В различных странах глубина кризиса разная, и для выхода из него не требуется применять одновременно во всех странах одни и те же меры. Основная цель - координация действий. Не так, как пошло закрытие границ, когда Эстонии их закрыла, не обговорив это ни с латышами, ни с финнами.

Есть большая опасность, что страны с невысокой заболеваемостью могут получить проблему, если где-то легкомысленно снимут ограничения.

В плане Еврокомиссии говорится, что для снятия ограничительных мер надо создать приложение или некую систему, позволяющую отслеживать, с кем больной человек соприкасался. И в Эстонии тоже об этом всё больше говорят. Но как это возможно в обществе, где данные о болезни являются деликатными (конфиденциальными)?

Мы видим, что вирус оказался более стойким, и долговременные запретительные меры будут для общества очень затратными. А если в странах нет денег, то страдают врачи и медицинские службы. Это означает, что экономический ущерб может убить больше людей, чем вирус.

Мы знаем, что в Сингапуре применили это отслеживающее контакты приложение еще месяц назад и оно довольно хорошо работало.

В ЕС под руководством Германии восемь стран разработали приложение, которое работает при помощи bluetooth. Заболевший человек вводит в приложение номер своего теста и те, с кем он был в контакте, получают предупреждение: вы были в контакте с кем-то, кто оказался больным.

Свои решения могут предложить также Google ja Apple. Ведь когда-то уже давно гендиректор Google сказал, что они знают, где вы были, где вы находитесь и куда собираетесь пойти.

Разумеется, подобные решения должны обеспечивать приватность. Не может быть так, что тот, кто получает подобное предупреждение, смог бы идентифицировать больного, с которым столкнулся. Достаточно информации, что вы в ним соприкасались.