Андрус Ансип: многие обладатели серых паспортов не хотят становиться гражданами Эстонии

Когда Партия реформ сформирует коалицию с EKRE?

Очень надеюсь, что с нынешним EKRE — никогда. Но если EKRE изменится… В жизни все возможно.

Поясню, к чему я веду. У Партии реформ и EKRE есть что-то общее. Когда центристы и EKRE сформировали правительство, то договорились, что русских бить не будем, но можно бить геев. В то же время Партии реформ всегда нравилось разыгрывать ”русскую карту”, ту же тему Кая Каллас затронула и в выпуске радиопередачи ”Olukorrast riigis” в конце 2020 года. У ненависти к русским и к геям есть общие корни — и те, и другие ведь являются меньшинствами. Разве все это не означает, что союз реформистов и EKRE не является столь уж невозможным?

Я не понимаю этой логики. Возьмем отношение EKRE к русским. Сначала они охотно бравировали лозунгами о том, что ”тиблам” пора на выход. Вскоре риторика изменилась. Начали говорить об африканцах, которых везут на Сааремаа под покровом ночи. Ксенофобия является одной из основ их идеологии. Вскоре она обернулась ненавистью к украинцам. А если скажешь, что ты против украинцев, то тебе автоматически похлопают из Кремля.

Находясь у власти, Партия реформ палец о палец не ударила, чтобы улучшить положение русских жителей страны, выдать гражданство обладателям серых паспортов. Напротив, от выборов к выборам продолжали размахивать ”русской картой”.

Не согласен. В Эстонии имеется весьма прозрачная политика в области гражданства. У людей с родным русским языком всегда была возможность получить эстонское гражданство. Кто хотел, это сделал. Многие обладатели серых паспортов не хотят становиться гражданами Эстонии. Им выгоднее иметь серый паспорт, с которым можно спокойно ездить как по Европейскому союзу, так и в Россию.

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