Андрус Ансип: международная репутация Эстонии рушится

Об этом бывший премьер-министр Эстонии заявил в четверг вечером в передаче "Esimene stuudio" на телеканале ETV, в которой он дискутировал с евродепутатом Яной Тоом.

"Очень влиятельные мировые газеты пишут об Эстонии и эстонском правительстве. Можно процитировать заголовок Politico: "Эстония может стать классическим примером того, как высокую репутацию страны выбрасывают в мусорную корзину". Надо быть совсем слепым, чтобы всего этого не замечать. Нынешняя ситуация особая — у Эстонии была очень хорошая репутация, а сейчас она рушится", — сказал Ансип.

"Это глупости, которые высказываются, к сожалению, тиражируются самыми важными изданиями и телеканалами в мире. Мы никак не можем игнорировать то, что говорит один политик", — добавил он.

Яна Тоом возразила Ансипу, что хотя она лично не поддерживает коалицию Центристской партии с EKRE и Isamaa, основные показатели страны остаются хорошими и судить надо по делам, а не по словам.