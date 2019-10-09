Андрес Сутть: в ближайшем будущем пенсии могут стать еще меньше, а пенсионеры беднее

"Дело в том, что нынешнее правительство уже решило, что действующую пенсионную систему следует разрушить. Это очень опасно, поскольку результатом станет то, что уже в ближайшем будущем пенсии станут ещё меньше, и, соответственно, пенсионеры станут беднее", — сказал депутат Рийгикогу Андрес Сутть, представляя законопроект в парламенте.

"Мы разработали предложения, согласно которым:

1. Нынешняя закостенелая система выплат второй ступени станет гибкой, и таким образом будет устранён главный недостаток действующей системы. Это значит, что в дополнение к страховому договору, который на данный момент существует в качестве единственного варианта, люди смогут в дальнейшем сами решать и выбирать тот способ выплат, который нужен им.

2. Будет восстановлено в первоначальном виде налогообложение выплат второй и третьей ступени. Что это значит? Это значит, что выплаты третьей ступени и выплаты второй ступени пенсионного договора, который должен быть подписан минимум на 15 лет, вообще не будут облагаться подоходным налогом.

3. Значительно вырастет осведомлённость людей об их пенсионных правах и возможных выплатах благодаря тому, что каждый человек через пенсионный регистр сможет получить полный обзор о состоянии его пенсионного счёта, активах, индексации и прогнозе", — подчеркнул Сутть.