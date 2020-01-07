07.01.2020, 11:30
Андрес Анвельт будет заниматься связями с общественностью. В фирме — три бывших министра!(1)
Бывший министр юстиции Андрес Анвельт сообщил, что приступает к работе в фирме Янека Мягги Powerhouse, занимающейся связями с общественностью.
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