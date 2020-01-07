07.01.2020, 11:30

Андрес Анвельт будет заниматься связями с общественностью. В фирме — три бывших министра!

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Andres Anvelt astub tagasi
Foto: Ilmar Saabas

Бывший министр юстиции Андрес Анвельт сообщил, что приступает к работе в фирме Янека Мягги Powerhouse, занимающейся связями с общественностью.

Анвельт написал у себя в Facebook, что время накапливать прошло и наступило время делиться. Опытом. Он отметил, что лучше всего это делать в команде, с которой уже работал (в правительстве) и которой доверяешь.

Примечательно, что теперь в фирме Powerhouse будет работать три бывших министра (Янек Мягги, Марко Померанц и сам Анвельт).

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