Андрес Анвельт будет заниматься связями с общественностью. В фирме — три бывших министра!

Анвельт написал у себя в Facebook, что время накапливать прошло и наступило время делиться. Опытом. Он отметил, что лучше всего это делать в команде, с которой уже работал (в правительстве) и которой доверяешь.

Примечательно, что теперь в фирме Powerhouse будет работать три бывших министра (Янек Мягги, Марко Померанц и сам Анвельт).