Андрей Вестеринен объяснил, почему выложил в сеть запись разговора с Лутсар

Хотел бы прокомментировать прозвучавшие в мой адрес обвинения со стороны политиков и чиновников о якобы имевшей место умышленной организации ”травли” профессора Ирьи Лутсар.

Во-первых, хотел бы особо отметить, что решение сделать звонок уважаемой госпоже профессору было принято только после трех безрезультатных попыток получить письменные ответы на волнующие общество вопросы. Получив три отказа прокомментировать ситуацию со стороны Государственной канцелярии, мне ничего не оставалось, как набрать номер госпожи Лутсар. При этом запись нашего разговора и его дальнейшая публикация на моей личной странице в Facebook никак не противоречат действующему законодательству Эстонской Республики.

Во-вторых, обвиняя меня в некорректном поведении, многие забывают, что отвечать на неудобные вопросы налогоплательщиков — это часть работы государственных служащих. В конце концов, ведь именно жители Эстонии финансируют функционирование государственного аппарата в целом, и работу возглавляемой госпожой Лутсар комиссии, в частности. И соответственно, общество имеет право знать, в чем конкретно это работа заключается.

Эстония занимает лидирующие позиции по уровню свободы слова. Однако сегодня мы ощущаем явный информационный вакуум, сложившийся вокруг работы комиссии. В результате возникают пересуды и недоверие со стороны общественности, ликвидировать которое позволила бы организация открытого обсуждения в режиме ”круглого стола”. Вторым решением могло бы быть проведение полноценного журналистского расследования, на которое, я не сомневаюсь, способны профессионалы ведущих эстонских медиа.

Неудобные вопросы требуют ответа. Очень жаль, что необходимость отвечать на них воспринимается, как ”травля” или личное оскорбление. Остается надеться, что сформированное на прошлой неделе новое правительство изменит стратегию коммуникации, и поводов для недоверия со стороны общественности станет значительно меньше.