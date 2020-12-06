Андрей Титов заболел коронавирусом
Известный ведущий и журналист Андрей Титов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил у себя на Facebook.
Известный ведущий и журналист Андрей Титов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил у себя на Facebook.
"В общем, близкие контакты уже предупреждены, но если мы с вами со вторника вплотную пересекались, а я вам ещё ничего не сообщил, то: ”Следи за собой, будь осторожен” (с). Предупреждая вопросы: третий день — полёт более-менее нормальный, если два дня лежал трупом, то сейчас уже чуть-чуть двигаюсь, но перестал чувствовать запахи. Всем здоровья!", — написал Титов.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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