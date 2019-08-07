07.08.2019, 07:11

Андрей Титов: в Эстонии процент голосующих за Путина выше, чем в некоторых местах в России. И намного выше, чем в Москве и Питере

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rus.delfi.ee
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Андрей Титов: в Эстонии процент голосующих за Путина выше, чем в некоторых местах в России. И намного выше, чем в Москве и Питере
Septembrist Raadio 4-s tööd alustav Andrei Titov leiab, et Eestis tuleb venekeelsesse ajakirjandusse investeerida.Foto: Jaanus Lensment

Покидающий пост главного редактора еженедельника ”МК-ЭстонияАндрей Титов дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего сказал, что если не инвестировать достаточно в русскоязычную журналистику, то местные русские будут потреблять пропагандистские каналы.

Что оказывает на проживающих в Эстонии русских больше влияния: российские или местные русскоязычные СМИ?

Если говорить о старшем поколении, то российские СМИ. Если о молодежи, то скорее местные СМИ.

Почему русскоязычные жители Эстонии смотрят пропагандистские каналы, например, РТР-Планета и ПБК?

Эти каналы предлагают им информационный и развлекательный контент на их родном языке. Также многие согласны с тем, что говорится на этих каналах о политике. Если посмотреть, сколько народу голосует здесь в Эстонии за Путина, то этот процент даже выше чем в некоторых местах в России и намного выше, чем в Москве или Питере.

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Почему этот процент так велик?

Проживающее здесь граждане России, в основном, пожилые люди. Они в целом голосуют активнее, чем молодежь. Также молодежь склонна выбирать эстонское гражданство. Да и менталитет пожилых людей во многом советский. Они помнят те времена и, быть может, для них жизнь в Эстонии действительно не так хороша. Они любят Путина и голосуют за него.

Новость будет дополнена.

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