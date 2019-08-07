07.08.2019, 07:11

Андрей Титов: в Эстонии процент голосующих за Путина выше, чем в некоторых местах в России. И намного выше, чем в Москве и Питере

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rus.delfi.ee
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Андрей Титов: в Эстонии процент голосующих за Путина выше, чем в некоторых местах в России. И намного выше, чем в Москве и Питере
Septembrist Raadio 4-s tööd alustav Andrei Titov leiab, et Eestis tuleb venekeelsesse ajakirjandusse investeerida.Foto: Jaanus Lensment

Покидающий пост главного редактора еженедельника ”МК-ЭстонияАндрей Титов дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего сказал, что если не инвестировать достаточно в русскоязычную журналистику, то местные русские будут потреблять пропагандистские каналы.

Что оказывает на проживающих в Эстонии русских больше влияния: российские или местные русскоязычные СМИ?

Если говорить о старшем поколении, то российские СМИ. Если о молодежи, то скорее местные СМИ.

Почему русскоязычные жители Эстонии смотрят пропагандистские каналы, например, РТР-Планета и ПБК?

Эти каналы предлагают им информационный и развлекательный контент на их родном языке. Также многие согласны с тем, что говорится на этих каналах о политике. Если посмотреть, сколько народу голосует здесь в Эстонии за Путина, то этот процент даже выше чем в некоторых местах в России и намного выше, чем в Москве или Питере.

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Почему этот процент так велик?

Проживающее здесь граждане России, в основном, пожилые люди. Они в целом голосуют активнее, чем молодежь. Также молодежь склонна выбирать эстонское гражданство. Да и менталитет пожилых людей во многом советский. Они помнят те времена и, быть может, для них жизнь в Эстонии действительно не так хороша. Они любят Путина и голосуют за него.

Если говорить о телевидении, то развлекательная составляющая российских телеканалов на высоком уровне. Бюджет развлекательного контента ETV+ намного меньше. Для того, чтобы предлагать столь же качественный контент, не хватает ресурсов.

[…]

Как обстоял дела с русскоязычной прессой в Эстонии?

Сейчас обстоят не очень хорошо. У нас есть один очень сильный канал — Радио 4. Другой сильный канал, который, к сожалению, был создан всего четыре года назад, это ETV+. И у нас есть только одна общегосударственная платная газета на русском языке — ”МК-Эстония”. Этого, конечно, мало.

Но если, например, сравнить эстонский и русский Delfi, то, думаю, в эстонском больше ресурсов, больше людей. Поскольку русскоязычная аудитория менее многочисленна, то и ресурсов туда направляется меньше. Если мы не будем достаточно инвестировать в русскоязычную прессу, то мы своими руками будем заставлять людей смотреть РТР-Планету. Если большие концерны будут заинтересованы в русской аудитории, то начнут развивать и финансировать это направление. В то же время и журналистов слишком мало.

[…]

Поддержка Центристской партии среди русскоязычного населения Эстонии снизилась. Кому перешли эти голоса?

Центристская партия может эти голоса вернуть. При этом не секрет, что многие местные русские не согласны с риторикой EKRE. В эфир может позвонить радиослушатель и сказать, что согласен с EKRE во всем, кроме русского вопроса. Гомофобия, отношение к иммигрантам, семейные ценности — многие русские люди согласны в этих вопросах с EKRE.

От чего зависит лояльность местных русских к Эстонскому государству?

От благополучия. Если мне хорошо жить в Эстонии, то я — лояльный гражданин. У меня должна быть хорошая работа, хорошая зарплата, хорошее жилье. Я не хочу читать в интернете или слышать в телевизоре, что все живущие здесь русские, чужие и должны ехать в Москву.

[…]

Должен ли русский ребенок ходить в эстонский сад?

Не должен, но может. Мои дети ходили в группу языкового погружения. Семилетний сын ходит в русскую школу. Он играет в футбол, и в его команде больше эстонцев. На основании того, что я слыщу, думаю, он хорошо справиться.

В чем могли бы эстонцы помочь местным русским?

В интеграции. Мы должны больше общаться друг с другом.

На каком языке?

Все равно. Английском, немецком, иврите.

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