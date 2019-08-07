Андрей Титов: в Эстонии процент голосующих за Путина выше, чем в некоторых местах в России. И намного выше, чем в Москве и Питере

Сейчас обстоят не очень хорошо. У нас есть один очень сильный канал — Радио 4. Другой сильный канал, который, к сожалению, был создан всего четыре года назад, это ETV+. И у нас есть только одна общегосударственная платная газета на русском языке — ”МК-Эстония”. Этого, конечно, мало.
Но если, например, сравнить эстонский и русский Delfi, то, думаю, в эстонском больше ресурсов, больше людей. Поскольку русскоязычная аудитория менее многочисленна, то и ресурсов туда направляется меньше. Если мы не будем достаточно инвестировать в русскоязычную прессу, то мы своими руками будем заставлять людей смотреть РТР-Планету. Если большие концерны будут заинтересованы в русской аудитории, то начнут развивать и финансировать это направление. В то же время и журналистов слишком мало.
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Поддержка Центристской партии среди русскоязычного населения Эстонии снизилась. Кому перешли эти голоса?
Центристская партия может эти голоса вернуть. При этом не секрет, что многие местные русские не согласны с риторикой EKRE. В эфир может позвонить радиослушатель и сказать, что согласен с EKRE во всем, кроме русского вопроса. Гомофобия, отношение к иммигрантам, семейные ценности — многие русские люди согласны в этих вопросах с EKRE.
От чего зависит лояльность местных русских к Эстонскому государству?
От благополучия. Если мне хорошо жить в Эстонии, то я — лояльный гражданин. У меня должна быть хорошая работа, хорошая зарплата, хорошее жилье. Я не хочу читать в интернете или слышать в телевизоре, что все живущие здесь русские, чужие и должны ехать в Москву.
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Должен ли русский ребенок ходить в эстонский сад?
Не должен, но может. Мои дети ходили в группу языкового погружения. Семилетний сын ходит в русскую школу. Он играет в футбол, и в его команде больше эстонцев. На основании того, что я слыщу, думаю, он хорошо справиться.
В чем могли бы эстонцы помочь местным русским?
В интеграции. Мы должны больше общаться друг с другом.
На каком языке?
Все равно. Английском, немецком, иврите.
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