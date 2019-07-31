Андрей Титов покидает пост главреда "МК-Эстонии"

"В скором будущем я покину работу, которой отдал без малого 12 лет. Сегодня я написал заявление работодателю, и, согласно закону, 31 августа должно стать моим последним днем в должности главного редактора ”МК-Эстонии”.

Это лично мое решение по личным же причинам. Ровно девять лет назад я возглавил газету. Девять лет — большой срок. Может быть, даже слишком большой для того, чтобы сидеть на одном месте. И, чтобы не засиживаться, нужно двигаться дальше.

Куда именно? Я продолжу вести передачи на ЭТВ+. А что появится помимо этого — сообщу совсем скоро".