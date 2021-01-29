Андрей Титов: Певкур снимался в передаче ETV+, всех отправили на карантин, кроме меня
Реформист Ханно Певкур заразился коронавирусом, а до этого выступил в нескольких телепередачах и встречался с министрами.
Реформист Ханно Певкур заразился коронавирусом, а до этого выступил в нескольких телепередачах и встречался с министрами.
Ханно Первкур узнал, что болен коронавирусом в пятницу утром. В четверг ему стало плохо. Во вторник он принимал участие в записи передачи "Кто Кого?" на ETV+. Компанию ему составили: Андрей Коробейник (Центристская партия), Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия), Март Луйк (Isamaa), Март Хельме (EKRE) и ведущие Криста Ленсин и Андрей Титов.
На следующий день Певкур участвовал в съемках передачи ”Первая студия” на ETV, в которой также принимали участие Майлис Репс, Март Хельме, Индрек Саар и Хелир-Валдор Сеэдер.
По словам журналиста Андрея Титова, всех участников посчитали близкоконтактными: "Мне уже сказали, что следующую передачу я один веду". Известно, что Титов переболел коронавирусом в начале декабря. Именно поэтому он и не должен находиться на самоизоляции. "Я буквально на днях сдал тест на антитела. И у меня их больше 300", — сказал Титов RusDelfi. Как известно, достаточно больше 50 ОЕ/мл, чтобы выработался иммунитет к вирусу.
Как утверждают медики, если все люди соблюдают дистанцию и носят маску, то вероятность заразиться крайне мала. Почему передачу не снимают в масках? "Вести эфир в маске — исключено. Многие слабослышащие люди читают по губам, а маска делает это невозможным. Если гости настаивают, то они остаются в масках. Но нам уже приходили жалобы — кто-то не смог прочитать по губам выступление гостя".
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