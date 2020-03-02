Андрей Титов: нет ничего хорошего, если закроются "Новости Эстонии" на ПБК
На этой неделе просочились слухи о скором закрытии латвийской новостной службы Первого Балтийского канала (ПБК).
На этой неделе просочились слухи о скором закрытии латвийской новостной службы Первого Балтийского канала (ПБК).
Журналист "Радио 4" и ETV+, в недавнем прошлом главный редактор связанной с ВМА газеты "МК-Эстония" Андрей Титов объясняет: даже если закроется рижская студия ПБК, у их коллег в Эстонии есть техническая возможность делать выпуски новостей из таллиннской студии, откуда сейчас выходят в эфир утренние передачи, передает RusErr.
"Вопрос в другом, насколько это завязано действительно на финансах, и если мы начинаем рассуждать именно с этой точки зрения, то как раз закрытие новостной службы в условиях сокращения бюджета мне кажется наиболее обоснованным и целесообразным. Все другие отделы — отдел продажи рекламы, отдел закупок контента, отдел маркетинга — нацелены на рост, на увеличение прибыли. Новости это, скорее, такой репутационный момент, они нужны для солидности. Это нужно для, может быть, оказания какого-то влияния, однако на новостях невозможно заработать, мы все знаем, что делать новости — это очень дорого", — подчеркивает Титов.
"В целом все это грустно, конечно, и плохо. По сути у нас есть сегодня только две новостные программы на русском языке — это "Актуальная камера" и "Новости Эстонии". Если не станет "Новостей Эстонии", я сейчас оставляю за скобками все разговоры о том, на каком канале они выходят, какое влияние они могут иметь, кто платит там и так далее, это все совершенно неважно, то останется только одна программа. Что в этом хорошего? Ничего", — говорит Титов.
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Такого же мнения придерживается депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия): "Если говорить о сокращении новостей, которые выпускаются каждый день, то, конечно, я усматриваю в этом огромную проблему, если не сказать трагедию, для нашего русскоязычного медиарынка. Считаю, что у людей должен быть выбор, что смотреть, что читать, что слушать, тем более что даже и сейчас выбор очень маленький. И люди сами должны делать для себя выводы, какому источнику доверять, а какому — нет".
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