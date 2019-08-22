Андрей Красноглазов и Институт Пушкина окончательно признаны виновными в подделке документов

Отказ в приеме кассации означает, что в законную силу вступило решение Тартуского окружного суда от 28 мая этого года, в котором окружной суд частично отменил обвинительный приговор уездного суда в той части, которая касается признания Красноглазова виновным в присвоении, назначении ему штрафа в размере 2500 евро, и возложения на Красноглазова и Институт Пушкина обязанности самостоятельно оплатить свои расходы на адвокатов, пишет rus.err.ee

Взамен отмененной части решения уездного суда окружной суд принял новое решение, согласно которому Красноглазов оправдан по обвинению в присвоении, поскольку имеющиеся улики не позволяют устранить разумные сомнения в справедливости этого обвинения. Кроме того, Красноглазову назначается штраф в размере 1000 евро, а государство должно возместить расходы на юридическую помощь Красноглазову в размере 2730 евро, а Институту Пушкина — в размере 500 евро.

В остальной части решение уездного суда от 18 февраля 2019 года оставлено без изменений, то есть Красноглазов признан судом виновным в подделке документов и использовании поддельных документов и должен будет оплатить процессуальные расходы в размере 810 евро.