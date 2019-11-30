Андрей Коробейник: противники вакцинации пусть остаются без детского пособия и детсада

Коробейник подчеркивает, что родители, которые отказываются от вакцинации своих детей, ставят под угрозу жизнь окружающих. У антипрививочников есть свои излюбленные аргументы. Некоторые из них полагают, что, поскольку большая часть людей вакцинирована, этого достаточно для предотвращения эпидемии, поэтому они сами могут обойтись и без прививок. Другие приводят в качестве аргумента степень эффективности вакцин — поскольку их эффективность не 100%, то вакцинация не имеет смысла (логика не проста, но тут ничего не поделаешь). Третьи просто верят в разнообразные теории — например, что вакцины вообще не действуют, что они становятся причиной аутизма у детей, а их продажа — заговор фармацевтических корпораций или государств и пр.

"Сам я придерживаюсь либеральных взглядов и убежден, что если человек хочет причинить себе вред, у него должно быть на это полное право. Однако до тех пор, пока это не несет угрозы для свобод и прав других людей. Помимо этого, я всегда очень тщательно взвешиваю ситуации, когда речь идет о попытках большинства принимать решения относительно прав меньшинства, — пишет Коробейник. — К сожалению, я все-таки не могу согласиться с точкой зрения, что относительно вакцинации детей каждый родитель должен принимать решение сам. Какой-нибудь "чужой" ребенок может заболеть или умереть из-за того, что одноклассник из семьи противников вакцинации заразит его каким-нибудь из тех заболеваний, возникновения которого можно было бы избежать, пройдя вакцинацию. И с правами самого этого невакцинированного ребенка далеко не все в порядке — родители принимают за него решение, ценой которого могут стать его здоровье или жизнь".

"Я, безусловно, не поддерживаю чрезмерное регулирование жизни. Но в ситуации, где, например, за хранение конопли у нас можно получить уголовное наказание, невозможно акцептировать деятельность родителей, выступающих против вакцинации своих детей. Такие родители намного опаснее для общества, чем употребляющие коноплю. В отличие от марихуаны, корь может убить. Причем убить не только того, кто не получил вакцину, но и тех, кто с ним соприкасался", — продолжает Коробейник.

По его словам, эффективных решений для увеличения доли вакцинированных детей много. В первую очередь стоит изучить практику других стран, попытавшись извлечь из нее лучшее. Времени у нас осталось немного.