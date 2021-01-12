Андрей Коробейник не считает предъявление Центристской партии подозрений причиной для ухода из коалиции

Заместитель председателя парламентской франкции Андрей Коробейник сказал, что у него еще мало информации о произошедшем. Он не считает, что партия должна из-за предъявления подозрений выходить из коалиции.
"Если есть подозрения, то это не является основанием для прекращения членства в коалиции. Если обвинения станут судебным решением, тогда, без сомнений, это повод для размышлений", — сказал Коробейник.
Как сообщил депутат-центрист, он еще не общался в партии с теми людьми, которые признаны подозреваемыми.
Коробейник отметил, что учитывая имевшиеся в истории Центристской партии подобные судебные решения, он не верит, что члены партии были бы настолько наивными. "Но если обвинительный судебный приговор вступит в силу, что это, конечно, будет для партии большая проблема", — признал замруководителя парламенской франкции центристов.
На вопрос, подаст ли в свете скандала Юри Ратас в отставку с поста премьера или лидера партии, Коробейник определенного ответа не дал.
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