Андрей Коробейник не считает предъявление Центристской партии подозрений причиной для ухода из коалиции

Заместитель председателя парламентской франкции Андрей Коробейник сказал, что у него еще мало информации о произошедшем. Он не считает, что партия должна из-за предъявления подозрений выходить из коалиции.

"Если есть подозрения, то это не является основанием для прекращения членства в коалиции. Если обвинения станут судебным решением, тогда, без сомнений, это повод для размышлений", — сказал Коробейник.

Как сообщил депутат-центрист, он еще не общался в партии с теми людьми, которые признаны подозреваемыми.

Коробейник отметил, что учитывая имевшиеся в истории Центристской партии подобные судебные решения, он не верит, что члены партии были бы настолько наивными. "Но если обвинительный судебный приговор вступит в силу, что это, конечно, будет для партии большая проблема", — признал замруководителя парламенской франкции центристов.

На вопрос, подаст ли в свете скандала Юри Ратас в отставку с поста премьера или лидера партии, Коробейник определенного ответа не дал.