08.06.2019, 16:20

Андрей Коробейник: не исключаю, что Друзя, Аскерова и Новикова мы еще увидим за столом "Что? Где? Когда?"


rus.delfi.ee
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Андрей Коробейник
Андрей КоробейникФото: 1tv.ru

В воскресенье за стол элитарного клуба "Что? Где? Когда?" впервые в 2019 году сядет команда Елены Потаниной. А в её составе — единственный в клубе игрок, представляющий Эстонию — Андрей Коробейник.

С Андреем можно говорить о бизнесе и политике. Но накануне игры его команды в элитарном клубе мы говорили исключительно о "Что? Где? Когда?".

Какие ожидания от воскресной игры?
 Мы уже больше года не играли, так что, конечно, сложно предсказать результат нашей следующей игры. Прошлые игры складывались по-разному — дистанция короткая, максимум 11 игровых минут и многое зависит от везения. Какие вопросы выпадут первыми, какие останутся на столе — сложные или простые. Игроки у нас все сильные, но из-за нечастых игр стабильности пока добиться не получается.

У вас самая интернациональная команда клуба — как удается поддерживать форму?
Тренируемся мы каждую неделю по скайпу, иногда удаётся собраться вместе, но не часто, к сожалению. Тренировки по скайпу всё-таки сильно отличаются от настоящей игры. Прошлые выходные всей командой провели в Подмосковье, поиграли за одним столом впервые за долгое время. Надеюсь, это поможет нам в воскресной игре. Участвуем и в фестивалях спортивного "Что? Где? Когда?", но редко получается собрать много людей в одном месте. В начале мая играли с Леной и Мишей в Вильнюсе, получилось неплохо.

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Скандал "Друзь — Бер" как-то сказался на популярности теле-ЧГК? Вам не кажется, что клуб с уходом по самым разным причинам таких разных, но очень ярких людей, как Илья Новиков, Ровшан Аскеров и Александр Друзь несколько потерял?
Роль звёздных игроков в "Что? Где? Когда?" не отличается от роли, например, футбольных звёзд, или лидеров Формулы 1, или ярких шахматистов. Безусловно, окончание карьеры Каспарова — это потеря для шахмат, но шахматы никуда не денутся и после Каспарова. Тем более что Каспаров не совсем карьеру закончил — в Сент-Луисе сыграл вот, например. Возможно, со многими яркими знатоками современности история та же, и мы их ещё увидим за столом в теледомике.

Что из мира ЧГК пригодилось вам в бизнесе и политике?
Я не знаю, насколько уроки "Что? Где? Когда?" применимы в других областях. Скорее можно говорить об универсальных правилах, которые применимы всюду. К примеру, когда приходится искать решение сложной задачи, важно верить, что решение существует — от правильного настроя сильно повышаются шансы на успех. Или, скажем, сожаление о случившихся в прошлом неприятностях ничем не помогает в будущем. Если на табло счёт 1:5 в пользу телезрителей, а игра до шести очков, то следующий вопрос может показаться сложнее, чем если бы он выпал при счёте 5:1 в твою пользу, и проиграть игру можно исключительно из-за испорченного настроения.

Почему в Эстонии больше нет телевизионного ЧГК?
Эстонская версия "Что? Где? Когда?" была очень аутентичной и я благодарен редакторам за ту титаническую работу с вопросами, которую они проводили много лет подряд. Эстония всё же славится своими викторинами, а вопросы, ответы на которые можно придумать, кажутся многим местным телезрителям очень странными. Поэтому поиск правильных "чгкашных" вопросов был всегда непростой задачей для редакторской группы. При этом передача была очень популярной — некоторые выпуски попадали в тройку телерейтингов за неделю. Надеюсь, что когда-нибудь "Что? Где? Когда?" вернётся на эстонские экраны.

Когда смотреть?
"Что? Где? Когда?", Первый канал
22.30

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