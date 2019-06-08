Андрей Коробейник: не исключаю, что Друзя, Аскерова и Новикова мы еще увидим за столом "Что? Где? Когда?"

Скандал "Друзь — Бер" как-то сказался на популярности теле-ЧГК? Вам не кажется, что клуб с уходом по самым разным причинам таких разных, но очень ярких людей, как Илья Новиков, Ровшан Аскеров и Александр Друзь несколько потерял?

Роль звёздных игроков в "Что? Где? Когда?" не отличается от роли, например, футбольных звёзд, или лидеров Формулы 1, или ярких шахматистов. Безусловно, окончание карьеры Каспарова — это потеря для шахмат, но шахматы никуда не денутся и после Каспарова. Тем более что Каспаров не совсем карьеру закончил — в Сент-Луисе сыграл вот, например. Возможно, со многими яркими знатоками современности история та же, и мы их ещё увидим за столом в теледомике.

Что из мира ЧГК пригодилось вам в бизнесе и политике?

Я не знаю, насколько уроки "Что? Где? Когда?" применимы в других областях. Скорее можно говорить об универсальных правилах, которые применимы всюду. К примеру, когда приходится искать решение сложной задачи, важно верить, что решение существует — от правильного настроя сильно повышаются шансы на успех. Или, скажем, сожаление о случившихся в прошлом неприятностях ничем не помогает в будущем. Если на табло счёт 1:5 в пользу телезрителей, а игра до шести очков, то следующий вопрос может показаться сложнее, чем если бы он выпал при счёте 5:1 в твою пользу, и проиграть игру можно исключительно из-за испорченного настроения.

Почему в Эстонии больше нет телевизионного ЧГК?

Эстонская версия "Что? Где? Когда?" была очень аутентичной и я благодарен редакторам за ту титаническую работу с вопросами, которую они проводили много лет подряд. Эстония всё же славится своими викторинами, а вопросы, ответы на которые можно придумать, кажутся многим местным телезрителям очень странными. Поэтому поиск правильных "чгкашных" вопросов был всегда непростой задачей для редакторской группы. При этом передача была очень популярной — некоторые выпуски попадали в тройку телерейтингов за неделю. Надеюсь, что когда-нибудь "Что? Где? Когда?" вернётся на эстонские экраны.

Когда смотреть?

"Что? Где? Когда?", Первый канал

22.30