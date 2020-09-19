Андрей Коробейник: эстонское общество созрело для легализации эвтаназии

Депутат парламента, член Конституционной комиссии, которой уже теперь нужно рассмотреть народную петицию, требующую узаконить добровольный уход из жизни, пишет rus.err.ee.

Андрей Коробейник сказал, что, как он считает, у каждого человека должно быть право выбора, если этот выбор не никак не ущемляет права других людей: "В этом заключается разница между эвтаназией и смертной казнью. В случае смертной казни вы казните других людей, а в случае с эвтаназией вы принимаете решение, что умирать вам".

Коробейник признался, что рад за верующих людей, для которых вопрос эвтаназии вообще не стоит: "Верующие люди гораздо счастливее атеистов. Но это не дает им никакого права решать за атеистов".

Парламентарий уверен, что эстонское общество, наконец, созрело для того, чтобы не только обсуждать тему эвтаназии, но готово и к ее легализации.