Анастасия Коваленко успешно защитила степень магистра на факультете экономики ТУ
Анастасия Коваленко 23 января на экономическом факультете Тартуского университета успешно сдала экзамен на получение степени магистра по деловому администрированию.
Анастасия Коваленко 23 января на экономическом факультете Тартуского университета успешно сдала экзамен на получение степени магистра по деловому администрированию.
”Сперва я собиралась написать и защитить новую магистерскую работу, но решение сдать магистерский экзамен было продиктовано временными ограничениями, связанными со сроками закрытия учебной программы. Степень по этой программе в последний раз выдали этой зимой. Написание новой магистерской работы заняло бы по меньшей мере целый учебный год, и это значило бы, что я не смогла бы защитить степень по той же программе”, — отметила Коваленко.
”Магистерский экзамен был составлен на базе всех предметов по специальности и в некотором смысле был для меня сложнее, поскольку мне понадобилось освежить в памяти весь материал, который я изучала на протяжении двух лет. Последние полгода я посвятила учебе, и всё остальное отошло на второй план. К счастью, экзамен прошел успешно, и я рада, что у меня снова есть диплом магистра”, — сказала она.
”Теперь мне предстоит написание новой магистерской работы на юридическом факультете Тартуского университета, где мне еще нужно будет сдать несколько новых предметов, поскольку учебная программа за это время изменилась”, — подчеркнула Коваленко.
Анастасия Коваленко ранее получила в Тартуском университете две степени магистра — на факультетах права и экономики. В прошлом году из-за нарушений правил цитирования оба диплома были аннулированы.
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