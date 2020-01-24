Анастасия Коваленко успешно защитила степень магистра на факультете экономики ТУ

”Сперва я собиралась написать и защитить новую магистерскую работу, но решение сдать магистерский экзамен было продиктовано временными ограничениями, связанными со сроками закрытия учебной программы. Степень по этой программе в последний раз выдали этой зимой. Написание новой магистерской работы заняло бы по меньшей мере целый учебный год, и это значило бы, что я не смогла бы защитить степень по той же программе”, — отметила Коваленко.

”Магистерский экзамен был составлен на базе всех предметов по специальности и в некотором смысле был для меня сложнее, поскольку мне понадобилось освежить в памяти весь материал, который я изучала на протяжении двух лет. Последние полгода я посвятила учебе, и всё остальное отошло на второй план. К счастью, экзамен прошел успешно, и я рада, что у меня снова есть диплом магистра”, — сказала она.

”Теперь мне предстоит написание новой магистерской работы на юридическом факультете Тартуского университета, где мне еще нужно будет сдать несколько новых предметов, поскольку учебная программа за это время изменилась”, — подчеркнула Коваленко.

Анастасия Коваленко ранее получила в Тартуском университете две степени магистра — на факультетах права и экономики. В прошлом году из-за нарушений правил цитирования оба диплома были аннулированы.