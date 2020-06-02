Анастасия Коваленко покинула ряды соцдемов и раскритиковала партию

"Хочу сообщить вам о своём решении: я выхожу из Социал-демократической партии. События после выборов в Рийгикогу в течение года подталкивали меня к этому решению", - написала она в Facebook.

"Я вступала в партию, где основным принципом была солидарность и терпимость. Уважение к людям, независимо от пола, национальности и даже убеждений, казались само собой разумеющимися. Однако в последнее время риторика и политическая активность партии стали полной противоположностью заявленным ценностям. Вот уже целый год меня поражают примеры полного отсутствия идеологии и ценностей. Им на смену пришли грубые политические технологии и явный поиск конфликтов", - отмечает Коваленко.

"Как выяснилось, социал-демократы могут себе позволить разделять таллиннцев по национальному признаку - на жителей Нымме и Ласнамяэ. Нам стало не стыдно накидываться на женщин, не выбирая формулировок, будь то вице-мэр или бывшая соратница по партии. Тяжелое время начала эпидемии и особого положения максимально использовалось для поиска политической выгоды, а не для консолидации общества. Вместо содержательной дискуссии, звучала безразборная критика всех проектов мэрии, неприятно бросалось в глаза желание выдать за свои инициативы решения городского правительства. Предложений и критики звучит так много, что скрытые в них явные противоречия уже стали бросаться в глаза".

"В итоге стало не понятно, чьи интересы мы представляем. На словах партия пытается угодить всем, а на деле лозунг «важен каждый» превратился в понимание, что никто не важен. К сожалению, приходится констатировать, что в прошлом году поменялись не только руководители партии на республиканском и городском уровне, но и курс партии. И с этим курсом мне не по пути", - заявила Коваленко.

Также она сообщила, что планирует продолжить в Таллиннском горсобрании в качестве независимого депутата и не намерена вступать в какую-либо другую партию.