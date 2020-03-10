Анализы на коронавирус теперь дополнительно берут мобильные бригады

Такая бригада будет брать пробы на дому с 10 до 18 часов, в остальное время в случае подозрения на коронавирус будет реагировать обычная состоящая из трех членов бригада скорой помощи, пишет rus.err.

Помимо бригад скорой помощи в Таллинне и Тарту на вызовы в связи с подозрением на коронавирус также реагируют дополнительные бригады, в которые входят работник здравоохранения и техник неотложной медицины. Дополнительные бригады берут пробы на дому, после чего отвозят их в лаборатории.

В Эстонии COVID-19 определяют в лабораториях Департамента здоровья и учреждения Synlab. В ближайшее время такая возможность появится в лабораториях Северо-Эстонской региональной больницы, клиники Тартуского университета, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.