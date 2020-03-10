Анализы на коронавирус теперь дополнительно берут мобильные бригады

По предложению Департамента здоровья со вторника Северо-Эстонская региональная больница будет отправлять брать пробы на коронавирус в Харьюском, Рапласком и Ляэнеском уездах специальную бригаду, состоящую из медицинских сестер.
Такая бригада будет брать пробы на дому с 10 до 18 часов, в остальное время в случае подозрения на коронавирус будет реагировать обычная состоящая из трех членов бригада скорой помощи, пишет rus.err.
Помимо бригад скорой помощи в Таллинне и Тарту на вызовы в связи с подозрением на коронавирус также реагируют дополнительные бригады, в которые входят работник здравоохранения и техник неотложной медицины. Дополнительные бригады берут пробы на дому, после чего отвозят их в лаборатории.
В Эстонии COVID-19 определяют в лабораториях Департамента здоровья и учреждения Synlab. В ближайшее время такая возможность появится в лабораториях Северо-Эстонской региональной больницы, клиники Тартуского университета, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.
Рекомендации Департамента здоровья
Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.
Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.
После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.
Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru
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