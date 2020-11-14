Анализ: выпускники "умных" профессий получают более высокие зарплаты

Примерно на четверть выше зарплата у выпускников, кто работает в сферах, относящихся к областям, нацеленным на ускорение экономического роста, т.н. "умной специализации". В областях умной специализации задействовано 11% выпускников вузов.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, государством предприняты разные шаги, например, выплата стипендий учащимся определенных специальностей, для того, чтобы больше молодых людей получали знания в областях, важных для экономики Эстонии. "Мы и в дальнейшем будет поддерживать учебную и научную деятельность в областях, направленных на ускорение экономического роста, чтобы наши высокие научные достижения проникали в сферу высшего образования, и чтобы обучение в вузах в большей степени соответствовало потребностям рынка труда", — сказала Репс.

К областям умной специализации относятся те сферы, которые привносят в экономику больше научного знания и наиболее ценны именно с этой точки зрения: информационно-коммуникационные технологии, технологии и услуги здравоохранения и увеличение ценности ресурсов.

В сферах умной специализации в 2018 году были заняты 11% тех, кто в период 2005-2017 закончил первую или вторую ступень высшего образования, если рассматривать только выпускников 2017 года, то среди них этот показатель составляет 12%. Среди них 31% — выпускники инфотехнологических специальностей, 23% получили образование в области архитектуры и строительства, 11% — бизнеса и управления и 9% закончили технические специальности.

Доход тех выпускников, кто задействован в этих сферах, в среднем на четверть выше дохода выпускников, работающих в других сферах (1904 и 1520 евро). Наибольшая разница в зарплатах наблюдается в сравнении с теми, кто учился на художественных (37%), языковых (34%) и связанных с инфотехнологиями (20%) специальностях — те, кто задействован в умных областях, по сравнению со своими однокашниками зарабатывают до 400 евро больше.

Среди выпускников специальностей, у учащихся которых есть возможность получать профессиональную стипендию, занятость выше, чем среди выпускников других специальностей (84% и 79%), и среди них больше тех, кто после окончания обучения остался в Эстонии.