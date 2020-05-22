Анализ передвижения от Elisa: большинство жителей Эстонии в конце чрезвычайного положения все еще оставались дома

Анализ передвижения населения от Elisa показал, что на прошлой неделе число сидевших дома людей сократилось, но жители нашей страны по-прежнему осторожно выходят куда-либо. В последнюю неделю чрезвычайного положения 65% жителей Эстонии предпочитали оставаться дома, что на 4% меньше по сравнению с данными за конец апреля и начало мая.

”Статистика последних дней указывает на то, что экономика возвращается в нормальное русло и люди возобновляют свое обычное передвижение. Все мы с нетерпением ждали этого момента. Хочется верить, что все более теплая весенняя погода будет способствовать проведению досуга на свежем воздухе вместо нахождения в помещениях”, — отметила менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн.

На прошлой неделе больше всего времени проводили дома жители Хийуского уезда, а меньше всего — вновь жители Выруского уезда.

Где люди больше всего сидят дома:

Хийуский уезд — 73% (78%)

Ярваский уезд — 72% (75%)

Ида-Вируский уезд — 72% (75%)

Саареский уезд — 70% (75%)

Валгаский уезд — 67% (71%)

Этот показатель означает долю жителей, проводящих дома более 70% времени. В скобках приведены показатели за период 27.04-3.05.2020.

Майлийз Плооманн является активным сторонником скорейшего перезапуска экономики и призывает предпринимателей обдумать организацию труда в свете завершившегося чрезвычайного положения.

”Сейчас самое время реорганизовать труд своего персонала, внеся все необходимые изменения ради как можно более бесперебойного продолжения работы в случае прихода второй волны заболеваний с соответствующими ограничениями. К этой задаче следует отнестись разумно, извлекая полезные уроки из событий последних месяцев для придания своему бизнесу большей гибкости и его модернизации”, — пояснила Майлийз Плооманн.

Уникальный анализ передвижения был разработан на базе искусственного интеллекта в сотрудничестве со специалистами по обработке массивов данных из MindTitan. Источником являются данные только из сети Elisa, но можно предположить, что общая ситуация практически не отличается от получаемых результатов. Elisa уже три года занимается различными аспектами искусственного интеллекта.