Анализ передвижений от Elisa: в каком из уездов люди больше всего сидят дома

Чрезвычайное положение действует уже целый месяц, а дата его окончания еще не определена. На прошлой неделе погода стала по-весеннему теплой и анализ сетевых данных Elisa показал, что люди начали проводить больше времени вне дома.

”Если в рабочие дни первой недели апреля более 70% жителей проводили основную часть времени дома, то минувшая неделя ознаменовалась уменьшением этого показателя на несколько процентов. Но с наступлением праздника и выходных дней количество домоседов вновь возросло”, отметила менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн. На прошлой неделе в целом сидело дома 73% людей — на один процент меньше по сравнению с предыдущим результатом.

Свежие данные таковы: люди и сейчас меньше всего передвигаются по Хийускому уезду, но на прошлой неделе доля находящихся дома жителей этого уезда сократилась на два процента. Меньше всего домоседов оказалось в Выруском уезде — всего 67% жителей.

Где люди больше всего сидят дома:

Хийуский уезд — 80% (82%)

Ярваский уезд — 78% (79%)

Саареский уезд — 78% (79%)

Ида-Вируский уезд — 77% (76%)

Валгаский уезд — 74% (74%)

Этот показатель означает долю жителей, проводящих дома более 70% времени. В скобках указаны консолидированные данные двухнедельной давности.

За общими усилиями жителей Эстонии можно наблюдать на сайте Elisa, где эта информация представлена и в виде диаграмм. Результаты анализа будут обновляться на сайте Elisa ежедневно вплоть до окончания чрезвычайного положения. Этот уникальный метод анализа был разработан в сотрудничестве с аналитиками данных из MindTitan. Источником являются данные только из сети Elisa, но можно предположить, что общая ситуация практически не отличается от получаемых результатов.

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. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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