Анализ передвижений от Elisa: в каком из уездов люди больше всего сидят дома

Чрезвычайное положение действует уже целый месяц, а дата его окончания еще не определена. На прошлой неделе погода стала по-весеннему теплой и анализ сетевых данных Elisa показал, что люди начали проводить больше времени вне дома.
”Если в рабочие дни первой недели апреля более 70% жителей проводили основную часть времени дома, то минувшая неделя ознаменовалась уменьшением этого показателя на несколько процентов. Но с наступлением праздника и выходных дней количество домоседов вновь возросло”, отметила менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн. На прошлой неделе в целом сидело дома 73% людей — на один процент меньше по сравнению с предыдущим результатом.
Свежие данные таковы: люди и сейчас меньше всего передвигаются по Хийускому уезду, но на прошлой неделе доля находящихся дома жителей этого уезда сократилась на два процента. Меньше всего домоседов оказалось в Выруском уезде — всего 67% жителей.
Где люди больше всего сидят дома:
Хийуский уезд — 80% (82%)
Ярваский уезд — 78% (79%)
Саареский уезд — 78% (79%)
Ида-Вируский уезд — 77% (76%)
Валгаский уезд — 74% (74%)
Этот показатель означает долю жителей, проводящих дома более 70% времени. В скобках указаны консолидированные данные двухнедельной давности.
За общими усилиями жителей Эстонии можно наблюдать на сайте Elisa, где эта информация представлена и в виде диаграмм. Результаты анализа будут обновляться на сайте Elisa ежедневно вплоть до окончания чрезвычайного положения. Этот уникальный метод анализа был разработан в сотрудничестве с аналитиками данных из MindTitan. Источником являются данные только из сети Elisa, но можно предположить, что общая ситуация практически не отличается от получаемых результатов.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Спиртовые составы: найдены "убийцы" коронавируса?
Актриса Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
В Израиле поняли, почему COVID-19 так быстро убивает
Страна, которая рискует стать второй Италией по заражённым COVID