АНАЛИЗ | Новый документальный фильм о пароме "Эстония" на самом деле ничего не меняет. Все еще остаются вопросы без ответов

"Эстония": находка, которая меняет все" — обещал сенсацию уже в самом названии документального фильма режиссер Хенрик Эвертссон. Обещанная сенсация, действительно, в докфильме была, но вот что она меняет — уже другое дело.

Спустя 26 лет после крушения судна, по всей видимости, уже невозможно выяснить, с чем именно столкнулась "Эстония", и математические расчеты, которые могли бы пролить свет на влияние попавшего в дыру объема воды, не убедят сторонников теорий заговоров. Поэтому, к сожалению, документальный фильм Эвертссона ничего не меняет: гибель парома "Эстонии" останется кораблекрушением, о котором в народе будут ходить разнообразные слухи.

Начнем с фактов. Шведский кинорежиссер погрузился с подводным роботом к остову затонувшего парома и обнаружил повреждения корпуса судна, о которых раньше не упоминалось. На опубликованных кадрах видно, что на боковой части парома имеется большая вмятина и дыра высотой в четыре и шириной в 1,2 метров. За дырой находятся автомобильная палуба и каюты под ней.

По словам экспертов, опрошенных документалистами, дыра возникла в ходе столкновения, а не из-за взрыва. Произошло ли столкновение с движущимся объектом, то есть другим кораблем, когда "Эстония" была еще на поверхности воды, или же уже на дне, когда судно опустилось на каменную глыбу, эксперты сказать не смогли.

Научный сотрудник ТТУ: скорее всего, дыра образовалась уже на дне

Чисто математически можно сделать некоторые расчеты, например, высчитать, какой объем воды попал внутрь судна через дыру, в какие отсеки, и какую роль это сыграло в потоплении судна. Скорее всего, в ближайшем будущем мы и увидим эти расчеты.

Старший научный сотрудник Таллиннского технического университета и инженер-судостроитель Кристьян Табри изучал столкновения кораблей как на практике, так и в теории, а также моделировал их. Табри не поддерживает теорию столкновении "Эстонии" с подводной лодкой.

"Моя изначальная позиция — дыра образовалась, когда корабль достиг дна. Морское дно в том месте, видимо, не идеально мягкое и ровное, чтобы равномерно подпирать корабль в 12 000 тонн. Весьма вероятно, что эта дыра образовалось все-таки уже на дне", — объяснил Табри.