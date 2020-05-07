Анализ мобильных данных: в начале мая люди устремились за город

Руководитель отдела анализа клиентов и бизнеса Telia Eesti Эрки Погорецки сказал, что, хотя активность передвижения людей по-прежнему несравнима с обычной ситуацией, прошедшая неделя показала общий рост мобильности населения.

”Особенно заметен рост передвижения между городами и пригородной зоной, что позволяет предположить, что сравнительно теплая погода и более длительные выходные вывели людей из города на природу, на дачи и в сельские районы”, — сказал Погорецки.

Если сравнивать передвижения людей в первую субботу мая и апреля (2 мая и 4 апреля), то в начале мая активность передвижения в Эстонии выросла на 15 % по сравнению с апрельской. Больше всего (более чем на 60 %) выросло движение людей между Нарвой и Нарва-Йыэсуу. Более чем на 30 % выросло движение между городом Тарту и тартуской волостью, в тех же пределах остался рост движения между Пярну и волостью Тори. При этом рост движения между Таллинном и Виймси составил менее двадцати процентов.

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Если сравнивать данные о передвижениях в первую неделю мая (неделя 18) и последнюю неделю апреля (неделя 17) в разрезе регионов Эстонии, то видно, что активность передвижения возросла, прежде всего, в Южной Эстонии, то есть, в уездах Пылва, Выру и Валга. Активность передвижения в Ида-Вирумаа осталась более или менее на прежнем уровне, а в остальных уездах снизилась. В то же время, данные о передвижениях показали, что общая активность населения была почти на 30 % ниже чем в период до кризиса.

При этом местоположение и модели движения какого-либо конкретного лица не видны и не могут быть идентифицированы, поскольку использовались только анонимные и сгруппированные агрегированные данные и было соблюдено требование законов о защите персональных данных.

В рамках чрезвычайной ситуации Telia успешно сотрудничает с правительством Эстонии и департаментом статистики Эстонии, передавая последнему результаты анализа на основе анонимных агрегированных данных о движении.

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