Аналитик центра оборонных исследований: нынешнего финансирования не хватает на решение самых неотложных задач

- В настоящее время мы тратим на Силы обороны 2% ВВП, - говоря об Эстонии в рамках комментирования общих расходов НАТО в этой отрасли, сказал Хурт. - Для решения самых неотложных задач. Думаю, 2,5 или даже 3% были бы более разумной цифрой. Например, Германия в эпоху холодной войны тратила на оборону до 6,5% ВВП.

Встреча с журналистами прошла в рамках медиа-диалога "Политика безопасности".

Международный центр обороны и безопасности (ICDS) является лидирующим аналитическим центром в Эстонии, специализирующимся на тематике обороны, безопасности и внешней политики. ICDS стремится стать наиболее авторитетным региональным аналитическим центром в области исследований по вопросам безопасности и обороны в Эстонии, а также среди партнёров и союзников.