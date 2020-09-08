АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА DELFI | "Били, унижали, оскорбляли". Что происходит в Беларуси и падет ли режим Лукашенко?

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Журналисты Delfi и Eesti Päevaleht Андрес Путтинг и Раймо Поом неделю находились в Минске и освещали массовые протесты. Журналисты связались с человеком, которого, как он утверждал, избили силовики.

Однако журналистов насторожило, что источник постоянно менял время встречи, а затем назначил его рядом со зданием главного управления КГБ.

Предприниматель Анна Кулакова занимается волонтерством. Она помогала людям, которые выходили из изолятора на Окрестана. "Мы бросились к первым 15 вышедшим людям. Сначала это было несколько девушек. Они были в абсолютно шоковом состоянии, говорить не могли", - вспоминает Анна. Через некоторое время из изолятора стали выпускать мужчин. Волонтеры развозили их по домам.

"Их там били, унижали, оскорбляли. Очень многим людям нужна была медицинская помощь, в ней им было отказано", - отмечает Анна.

"Насилие применили против мирных участников протестов. Я собираюсь выступить перед министрами Северных и Балтийских стран с предложением поддержать реабилитацию и лечение этих людей, особенно женщин, которые пострадали от этого насилия, - заявил Delfi министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. - В Белоруссии уже умерли четыре человека, десятки, а может, сотни пропали без вести. Люди массово страдают от насилия. И на это нужно обращать внимание".

Андрес Путтинг, за плечами которого опыт работы в Центрально криминальной полиции говорит, что белорусские силовики работают профессионально.

Журналист Раймо Поом отмечает, что белорусы совершенно не боятся ОМОН. Тем не менее, он не верит, что режим Лукашенко будет действовать долго.

"У него больше нет поддержки! Так больше продолжаться не может. Должны последовать какие-то перемены", - говорит журналист.

Белорусски экономист Лев Львовски называет введенные странами Балтии санкции против Беларуси беззубыми. А вот санкции против атомной электростанции, то есть, отказ от закупки электроэнергии, по словам Львовского, более серьезные.

Андрес Путтинг предполагает, что вместо Лукашенко поставят марионетку. "Предположу, что ее пришлют из России, а Лукашенко вежливо отправят на отдых. На пенсию", - рассуждает фотокорреспондент Delfi.