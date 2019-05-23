Американское издание: белые националисты Эстонии научились у Трампа чему-то большому и страшному

Daily Beast пишет, что EKRE представляет собой мини-версию становящихся все более популярными в Европе популистских партий. При этом во многих странах популистские партии неприкрыто поддерживают мировоззрение президента России Владимира Путина, а в некоторых случая даже получали от России деньги на подрыв ЕС и НАТО. EKRE сотрудничает с такими пророссийскими партиями, но выступает против Кремля. По оценке издания, в ответ на проблему EKRE осуждает и унижает местное русскоязычное меньшинство. ”В итоге лучше всего у партии получается ненавидеть”, — пишет портал.

В посольстве США в Таллинне изданию сказали, что они ”уверены, что новое коалиционное правительство продолжит великолепное сотрудничество” с ними.

”Я заверил своих партнеров, что разобщающая риторика и противоречивые жесты ни коим образом не представляют наше представительство”, — сказал в свою очередь Юри Ратас. Он отметил, что ”в коалиционном договоре четко сказано: мы жестко осуждаем проявления межнациональной вражды, антисемитизма и разобщающей общество риторики”.

Директор Международного центра оборонных исследований Свен Сакков сказал, что в действиях партии прослеживается почерк Трампа. ”Ты говоришь что-то безумное, за чем начинают охотиться СМИ. Ты доминируешь на политическом ландшафте. На первых полосах больше другие темы не появляются. Копируя Трампа, они хотят быть во власти, но в своей риторике ругают глубинное государство”.

Издание поинтересовалась у самого Марта Хельме, просил ли премьер-министр членов EKRE воздержаться от ”оскорбительных знаков” или публичных расистских высказываний, на что получило ответ, что ничего такого премьер не просил. На вопрос, готов ли он отказался от своей фразы про ”черного” и ”дверь”, Хельме не ответил.