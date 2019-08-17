Американский сенатор обеспокоен "мягким фашизмом" EKRE: ”очень надеюсь, что Эстония выйдет вперед и скажет, что осознает свою роль в мире”

Вайден отметил, что в США проводит серьезную работу по борьбе с нетерпимостью, расизмом и гомофобей в политике. По его словам, такие движения связаны между собой на международном уровне и их нельзя рассматривать отдельно. Он сказал, что руководители праворадикальных движений общаются между собой и поддерживают друг друга. Проблемой нужно заниматься на международном уровне и все толерантные силы должны объединиться.

”Мне кажется, что в Эстонии сохранилась традиция всеобщей толерантности и уважения к человеческому достоинству. Я приехал сюда, чтобы подчеркнуть: поскольку Эстония традиционно была в этих сферах ведущим государством, то распространяемой EKRE ненависти и несправедливости следует дать отпор. Настоящий момент может стать решающим. Эта страна и народ по-прежнему производят хорошее впечатление, я уезжаю отсюда с надеждой. Также я понимаю, что если в ближайшие месяцы начнется противостояние несправедливым планам EKRE, то это окажет большое влияние не только на Эстонию, но и на весь мир”.