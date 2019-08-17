17.08.2019, 10:22

Американский сенатор обеспокоен "мягким фашизмом" EKRE: ”очень надеюсь, что Эстония выйдет вперед и скажет, что осознает свою роль в мире”

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Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
EST
Ron Wyden
Ron WydenFoto: Madis Veltman

Американский сенатор Рон Вайден приехал в Эстонию, чтобы своими глазами увидеть последствия принятия EKRE в правительство и развитие ”мягкого фашизма” в Эстонии.

Вайден отметил, что в США проводит серьезную работу по борьбе с нетерпимостью, расизмом и гомофобей в политике. По его словам, такие движения связаны между собой на международном уровне и их нельзя рассматривать отдельно. Он сказал, что руководители праворадикальных движений общаются между собой и поддерживают друг друга. Проблемой нужно заниматься на международном уровне и все толерантные силы должны объединиться.

”Мне кажется, что в Эстонии сохранилась традиция всеобщей толерантности и уважения к человеческому достоинству. Я приехал сюда, чтобы подчеркнуть: поскольку Эстония традиционно была в этих сферах ведущим государством, то распространяемой EKRE ненависти и несправедливости следует дать отпор. Настоящий момент может стать решающим. Эта страна и народ по-прежнему производят хорошее впечатление, я уезжаю отсюда с надеждой. Также я понимаю, что если в ближайшие месяцы начнется противостояние несправедливым планам EKRE, то это окажет большое влияние не только на Эстонию, но и на весь мир”.

Сенатор отметил, что новое правительство Эстонии не осталось незамеченным за границей. ”Проблема серьезная. Я был очень удивлен, когда на мартовских выборах EKRE показала столь хороший результат. Я прочитал об этом в газете и расстроился. Я наблюдал на распространением мягкого фашизма, и, как я уже сказал, хотел приехать в страну, в которой традиционно чтят свободу, толерантность и человеческую личность. Я покидаю ее с пониманием, по какой именно причине Эстонию так ценят в мире. Я очень надеюсь, что в этот исключительный момент истории Эстония выйдет вперед и скажет: мы понимаем, какова наша роль в мире — она всегда заключалась в том, чтобы быть двигателем прогресса, свободы и инновации и мы рады быть хорошим партнером США. Мы счастливы, что Эстония — хороший партнер, но проблема серьезная. Надеюсь, я смог это четко обозначить”.

Вайден добавил, что не хочет даже думать о том, что будет, если EKRE придет к власти и получит портфель премьер-министра. ”Надеюсь, что Эстония останется Эстонией и будет противостоять этому”, — резюмировал политик.

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