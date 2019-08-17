Американский сенатор обеспокоен "мягким фашизмом" EKRE: ”очень надеюсь, что Эстония выйдет вперед и скажет, что осознает свою роль в мире”

Сенатор отметил, что новое правительство Эстонии не осталось незамеченным за границей. ”Проблема серьезная. Я был очень удивлен, когда на мартовских выборах EKRE показала столь хороший результат. Я прочитал об этом в газете и расстроился. Я наблюдал на распространением мягкого фашизма, и, как я уже сказал, хотел приехать в страну, в которой традиционно чтят свободу, толерантность и человеческую личность. Я покидаю ее с пониманием, по какой именно причине Эстонию так ценят в мире. Я очень надеюсь, что в этот исключительный момент истории Эстония выйдет вперед и скажет: мы понимаем, какова наша роль в мире — она всегда заключалась в том, чтобы быть двигателем прогресса, свободы и инновации и мы рады быть хорошим партнером США. Мы счастливы, что Эстония — хороший партнер, но проблема серьезная. Надеюсь, я смог это четко обозначить”.
Вайден добавил, что не хочет даже думать о том, что будет, если EKRE придет к власти и получит портфель премьер-министра. ”Надеюсь, что Эстония останется Эстонией и будет противостоять этому”, — резюмировал политик.
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