Американский портал назвал балтийские города самыми опасными в Европе из-за количества убийств

Популярный американский портал Foxnews, который, правда, оценивают неоднозначно, 4 февраля опубликовал статью под названием "10 смертоносных городов Европы". В публикации сказано, что рейтинг составлен по количеству убийств на 100 000 жителей. Первые три места достались крупным городам Литвы.
"По сравнению со статистикой США, европейские города по количеству убийств можно считать более безопасными. Европейские города по количеству совершаемых убийств попадают в 50-ку по всему миру, а в городе с самым высоким уровнем смертности в результате убийств на 100 000 жителей, убийств совершают в 10 раз меньше, чем в американском городе, лидирующем по количеству убийств", – сообщает портал foxnews.com.
По данным портала, этот список был составлен на базе отчета Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Сам отчет состоит из 6 частей и ни в одной из них отдельно не упоминается, сколько убийств совершают в конкретных городах. Кроме того, в отчете использовались данные за 2017 год.
На первом месте рейтинга - Каунас - 5,4 убийств на 100 000 жителей. На втором месте – Вильнюс. По данным ООН, в столице Литвы на 100 000 жителей приходится 3,9 убийств. На третьем месте - Клайпеда (3,9).
"Литовские города занимают три первые позиции в Европе по самому большому количеству убийств. В целом количество криминальных преступлений в Литве увеличилось после того, как была ужесточена ответственность за нетрезвое вождение", – сказано на сайте foxnews.com.
Далее следуют французский Марсель (3,5 на 100 000 жителей) и венгерский Дебрецен (3).
Эстонские города в ТОП 10 от Fox News не вошли, но согласно данным Евростата за 2017, Эстония занимает четвертое мест ов Европе по количеству убийств на 100 000 жителей.
Как сообщает Евростат, в 2017 году больше всего убийств на 100 000 жителей зафиксировано в Нидерландах (17,09). На втором месте в этом черном списке - Латвия (5,59). По этим данным, Литва находится на третьем месте - это 3,97 убийства на 100 000 жителей. За Литвой следует Эстония - 2,2.
Представители правительства Литвы связались с американским порталом Fox News. Как пишет литовский Delfi, если рассматривать данные UNODC, а не американского портала, видно, что больше всего убийств в Европе совершают в Москве - 7,6 на 100 000 жителей. Далее, по данным 2016 г., идет Каунас (5,4). На третьем месте - Санкт-Петербург (4,9), за ним Вильнюс и Клайпеда (по 3,9). Правда, даже эти данные показывают большое количество убийств в Литве.
Вопрос вызывает и то, какие данные брал UNODC, поскольку по информации Департамента информатики и связи, в Вильнюсе в 2017 г. было зарегистрировано 13 убийств, это 1,9 на 100 000 жителей. Не соответствуют также и данные по Каунасу. По данным департамента, в 2017 г. в городе было зарегистрировано 22 убийства - это 5,7.
Стоит также отметить, что "Fox news" оценивал только города стран Европейского союза, поэтому название "смертоносные города Европы" не совсем точное.
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