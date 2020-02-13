Американский портал назвал балтийские города самыми опасными в Европе из-за количества убийств

"По сравнению со статистикой США, европейские города по количеству убийств можно считать более безопасными. Европейские города по количеству совершаемых убийств попадают в 50-ку по всему миру, а в городе с самым высоким уровнем смертности в результате убийств на 100 000 жителей, убийств совершают в 10 раз меньше, чем в американском городе, лидирующем по количеству убийств", – сообщает портал foxnews.com.

По данным портала, этот список был составлен на базе отчета Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Сам отчет состоит из 6 частей и ни в одной из них отдельно не упоминается, сколько убийств совершают в конкретных городах. Кроме того, в отчете использовались данные за 2017 год.

На первом месте рейтинга - Каунас - 5,4 убийств на 100 000 жителей. На втором месте – Вильнюс. По данным ООН, в столице Литвы на 100 000 жителей приходится 3,9 убийств. На третьем месте - Клайпеда (3,9).