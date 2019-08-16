16.08.2019, 20:23

Американский эксперт раскритиковал Эстонию за недостаточно сильные ВМС

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rus.delfi.ee
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Американский эксперт раскритиковал Эстонию за недостаточно сильные ВМС
Foto: Andres Putting

Американский эксперт Томас-Дюррел Янг пишет в Naval War College Review, что у многих новых членов НАТО нет достаточно сильных ВМС, несмотря на близость этих стран к России.

Янг пишет, что Польша и страны Балтии присоединились к НАТО в конце 1990-х-начале 2000-х, но как у бывших ”спутников” СССР у них отсутствуют сильные традиции, культура и доктрина военно-морской армии, передает его слова National Interest.

”Весь их подход к архитектуре ВМС, вооружению, выучке и даже помещениям для экипажа очень отличается от западных концепций”, — отмечает Янг.

Особенно критичен он в отношении Эстонии.

”Эстония отстает от других стран региона ввиду конфликта юридико-санкционных полномочий между Министерством обороны и гражданско-правовыми ведомствами”, — отмечает он и говорит, что в результате этого сильно тормозиться развитие сферы.

Янг отмечает, что у Латвии и Литвы имеются как тральщики, так и специально построенные суда для патрулирования. Им повезло, поскольку, как и в Финляндии, Дании и Норвегии, их инфраструктура морского мониторинга находится в юрисдикции институтов государственной обороны.

Больше всего специалиста беспокоит, что правительства стран Балтии не способны договорится по такому простому и важному вопросу, как развитие единой ”морской картины”, а развивают каждый свое.

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