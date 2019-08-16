Американский эксперт раскритиковал Эстонию за недостаточно сильные ВМС

Янг пишет, что Польша и страны Балтии присоединились к НАТО в конце 1990-х-начале 2000-х, но как у бывших ”спутников” СССР у них отсутствуют сильные традиции, культура и доктрина военно-морской армии, передает его слова National Interest.

”Весь их подход к архитектуре ВМС, вооружению, выучке и даже помещениям для экипажа очень отличается от западных концепций”, — отмечает Янг.

Особенно критичен он в отношении Эстонии.

”Эстония отстает от других стран региона ввиду конфликта юридико-санкционных полномочий между Министерством обороны и гражданско-правовыми ведомствами”, — отмечает он и говорит, что в результате этого сильно тормозиться развитие сферы.