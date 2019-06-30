30.06.2019, 08:20
”Американских врачей восхитила сплоченность и доброта народа Эстонии”. Лечение Аннабель начнется на следующей неделе(16)
Детский фонд Клиники ТУ сообщает на своей странице в Facebook, что Аннабель прибыла в США и лечение начнется предположительно в середине следующей недели.
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