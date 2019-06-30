30.06.2019, 08:20

”Американских врачей восхитила сплоченность и доброта народа Эстонии”. Лечение Аннабель начнется на следующей неделе

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rus.delfi.ee
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”Американских врачей восхитила сплоченность и доброта народа Эстонии”. Лечение Аннабель начнется на следующей неделе
Foto: Facebook/Erakogu

Детский фонд Клиники ТУ сообщает на своей странице в Facebook, что Аннабель прибыла в США и лечение начнется предположительно в середине следующей недели.

Родители девочки пишут, что вчера ее осмотрели физиотерапевт, детский невролог и пульмонолог. По оценке врачей, Аннабель подходит для проведения лечения.

”Услышав невероятную историю Аннабель, американские врачи были восхищены сплоченностью и добротой эстонских людей. Дорогой народ Эстонии, мы можем все!”, — написали родители.

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