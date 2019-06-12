Альтернативный таллиннский праздник танца пришлось отменить
Танцоры и управа района Кесклинн были в празднике заинтересованы, но Площадь свободы оказалась зарезервированной, а компромисса достичь не удалось, пишет Maaleht.
Танцоры и управа района Кесклинн были в празднике заинтересованы, но Площадь свободы оказалась зарезервированной, а компромисса достичь не удалось, пишет Maaleht.
На совещании руководителей танцевальных коллективов Ида-Вирумаа возникла идея выступить в Таллинне на Площади свободы с теми группами, которые не получили приглашения на официальный Праздник песни и танца.
Из Ида-Вирумаа к участию в празднике готовились 39 коллективов, но право участия получили только 18. Альтернативный праздник планировалось провести 4 июля, но, как выяснилось, и здесь ида-вируским танцорам не повезло.
На Площади свободы в этот день будут проходить подготовительные работы к празднику народной музыки: установка палаток, звуковой и осветительной техники.
Как возможный запасной вариант в роли площадки для выступлений рассматривалась таллиннская Площадь башен, но в итоге решили от нее отказаться, так как она не отвечает пожеланиям танцоров.
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