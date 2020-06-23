Альманах ”Горизонты Эстонии 2020” знакомит с дарами природы и биоразнообразием страны на русском языке. Школам — бесплатно!

Свежий номер ежегодного журнала на русском языке ”Горизонты Эстонии” знакомит читателей с биоразнообразием и дарами природы нашей страны. Костяк публикаций журнала ”Горизонты Эстонии” составляют статьи из популярного эстоноязычного журнала о природе Eesti Loodus. Свежий выпуск ”Горизонтов Эстонии” за 2020 год затрагивает такую неисчерпаемую тему, как дары природы Эстонии. Составители и издатели надеются, что каждый читатель откроет для себя что-то новое в тех богатствах, которые предлагает нам щедрая природа Эстонии, требуя взамен всего лишь неравнодушия и уважения к себе.

Красной нитью через 96 страниц журнала проходит тема экологии и экологического образования. Международная программа ”Зеленая школа”, действующая, в том числе, и в Эстонии. Экологические привычки от эколога Александра Тараскина, которые каждый из нас мог бы взять на вооружение. Эстонский музей природы в Таллинне, его богатые коллекции, новые выставки и увлекательные экскурсии и учебные занятия. Мобильные приложения, которые помогают нам в исследовании природы Эстонии.

Лайфхаки от знатоков эстонской природы — откажемся от бытовой химии и воспользуемся природными чистящими материалами; построим дом из местных экологически чистых стройматериалов; попробуем свой, местный кофе — желудевый, злаковый, из цикория или топинамбура и пр.

Традиционная рубрика журнала — выбранные в Эстонии персонами 2020 года животное, птица, рыба, дерево и т.д. На этот раз поклонники природы узнают о поганке — не грибе, а птице, о всем нам хорошо знакомой елке, лишайнике, который одновременно и гриб, и скромной орхидее, изображение которой, тем не менее, красуется на логотипе Эстонского клуба защиты орхидей.

А еще читателя ждет знакомство с многообразием видов пчел, обитающих в Эстонии, и полезный грибной определитель, который поможет сориентироваться в грибном царстве нашей страны.

Ну и, конечно, щедрым даром Эстонии миру являются люди. Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, считающийся первооткрывателем шестого континента, оказывается, уроженец острова Сааремаа. Об его исторической экспедиции в южнополярные моря и уникальном рейсе эстонского парусника ”Admiral Bellingshausen” в ознаменование 200-летия открытия Антарктиды также можно прочитать в свежем номере ”Горизонтов Эстонии”. Составители надеются, что и рассказ о художнике и писателе Эдгаре Вальтере, разглядевшем в обычных болотных кочках забавный лесной народец, будет небезынтересен жителям Эстонии, которые этим летом сделали ставку на местный туризм и, возможно, посетят тематический парк ”Покумаа”, где живут поки.