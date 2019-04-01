01.04.2019, 20:19

Аллар Йыкс: у EKRE не получится через референдум аннулировать закон о сожительстве

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rus.delfi.ee
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Аллар Йыкс: у EKRE не получится через референдум аннулировать закон о сожительстве
Ekspress Meedia

Бывший канцлер права Аллар Йыкс написал у себя на Facebook, что план EKRE по аннулированию закона о сожительстве через референдум нереален.

”Сказка о золотом ключике и красной линии конституции. За семью морями, за семью лесами они нашли золотой ключик для преодоления красной линии конституции. Они верили, что народное голосование (или в будущем гражданская инициатива) смогла бы его аннулировать. Но Конституция такого подхода не приемлет”, — написал Йыкс в Facebook.

Йыкс отмечает, что путем референдума нельзя инициировать законопроект, который противоречит основному закону.

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