Алексей Туровский рассказал, кто опаснее для эстонской природы: бурый слизень или мохнаторукий краб

"Тоже мне, "новость", он уже десятки лет у нас везде и всюду. Мохнорукий или мохноклешневый китайский краб пришел, так же, как и почти полторы сотни морских животных и растений, с балластной водой, — говорит Туровский. — Если речь идет о больших кораблях — это около тысячи тонн такой воды. Когда корабли приходят на место, они сбрасывают воду, этого нельзя делать в неположенных местах, но некоторые все равно этим занимаются. Таким образом, к нам попали черноморский прибрежный краб, который забивает сейчас сети в пятнуской бухте и круглоголовый былок, из которого в советские времена делали консервы "Бычок в томате". Только теперь вместо томата этот бычок еще и в Балтийском море, где ему быть не положено. Все это — иноземные инвазивные виды, то есть те, которые появились в какой-либо области только благодаря человеческой деятельности. И что касается мохнорукого краба, то он действительно ловится у нас, в Кясму, например. Вообще, эти крабы сейчас практически вдоль всего восточного, южного и западного побережий Балтийского моря".

Относительно того, наскольно таких крабов стоит опасаться, зоолог уверен, никакой критической опасности для человека животное не представляет.

"Просто нужно быть осторожным и не употреблять в пищу ничего сырого, что вытаскиваешь из моря. Ведь если в рот тащить всё в сыром виде — разумеется, будет жуткое расстройство желудка", — объясняет он.

krabi Foto: Delfi lugeja foto

Как оказалось, насколько вреден такой краб для Эстонской природы — вопрос тоже неоднозначный. Намного вреднее, например, лузитанский бурый дорожный слизняк.

"Экосистема с этим самым крабом уже давно справилась, несколько десятков лет назад, как справилась и с круглоголовым бычком. В конце концов, природа со всем справится, в том числе и с лузитанский слизнем, — считает зоолог. — Но что совершенно несомненно — это очень серьезная ситуация, до сих пор — а он Эстонии тоже не первый год — в том же Таллиннском зоопарке, например, по вечерам выползают эти огромные слизни. Кстати, с ними нужно быть крайне осторожными, их слизь может вызвать волдыри, особенно у людей, склонных к аллергическим реакциям".