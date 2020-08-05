Алексей Туровский рассказал, кто опаснее для эстонской природы: бурый слизень или мохнаторукий краб

На прошлой неделе в реке Сытке в Ида-Вирумаа был обнаружен мохнаторукий краб. В СМИ сразу забили тревогу — непрошенный гость переносит рачью чуму и питается мидиями, которые очищают воду и делают ее прозрачной. RusDelfi связался с, возможно, самым известным зоологом страны Алексеем Туровским и выяснил, что опасаться нужно вовсе не этого!
"Тоже мне, "новость", он уже десятки лет у нас везде и всюду. Мохнорукий или мохноклешневый китайский краб пришел, так же, как и почти полторы сотни морских животных и растений, с балластной водой, — говорит Туровский. — Если речь идет о больших кораблях — это около тысячи тонн такой воды. Когда корабли приходят на место, они сбрасывают воду, этого нельзя делать в неположенных местах, но некоторые все равно этим занимаются. Таким образом, к нам попали черноморский прибрежный краб, который забивает сейчас сети в пятнуской бухте и круглоголовый былок, из которого в советские времена делали консервы "Бычок в томате". Только теперь вместо томата этот бычок еще и в Балтийском море, где ему быть не положено. Все это — иноземные инвазивные виды, то есть те, которые появились в какой-либо области только благодаря человеческой деятельности. И что касается мохнорукого краба, то он действительно ловится у нас, в Кясму, например. Вообще, эти крабы сейчас практически вдоль всего восточного, южного и западного побережий Балтийского моря".
Относительно того, наскольно таких крабов стоит опасаться, зоолог уверен, никакой критической опасности для человека животное не представляет.
"Просто нужно быть осторожным и не употреблять в пищу ничего сырого, что вытаскиваешь из моря. Ведь если в рот тащить всё в сыром виде — разумеется, будет жуткое расстройство желудка", — объясняет он.
Как оказалось, насколько вреден такой краб для Эстонской природы — вопрос тоже неоднозначный. Намного вреднее, например, лузитанский бурый дорожный слизняк.
"Экосистема с этим самым крабом уже давно справилась, несколько десятков лет назад, как справилась и с круглоголовым бычком. В конце концов, природа со всем справится, в том числе и с лузитанский слизнем, — считает зоолог. — Но что совершенно несомненно — это очень серьезная ситуация, до сих пор — а он Эстонии тоже не первый год — в том же Таллиннском зоопарке, например, по вечерам выползают эти огромные слизни. Кстати, с ними нужно быть крайне осторожными, их слизь может вызвать волдыри, особенно у людей, склонных к аллергическим реакциям".
Кстати, лузитанский бурый дорожный слизняк — тоже инвазивный вид, завезенный в Эстонию человеком.
"Человек, и только человек в этом виноват — уверен Алексей Туровский. — Этот слизень не имеет здесь никаких природных врагов, ни грибков, ни бактерий, ни вирусов, и делает что хочет. Он выделяет ядовитую слизь, так что даже кабаны их не едят. Жуткое дело, действительно".
Этого вредителя Туровский сравнивает с колорадским жуком и называет оптимальный метод борьбы с ним — механическое уничтожение.
"Когда происходит популяционный взрыв и большое количество личинок выживает — например, очень теплая зима была — приходится их просто механически собирать, иначе помидоров и картошки не будет. И это не шутки, природа если и шутит, то довольно сурово", - констатирует собеседник RusDelfi.
Что касается мохнаторукого краба, то тем не менее, в материале "Инфосилы" настоятельно рекомендуется не возвращать животное в водоем, не употреблять его в пищу и по возможности сообщить о находке в Инспекцию окружающей среды по электронной почте valve@kki.ee или телефону 1313.
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