Алексей Евграфов покинул пост члена правления Нарвской больницы

"Было понятно, что совет рано или поздно примет решение снять меня с должности члена правления. И чтобы в нынешнее сложное, коронавирусное время персонал больницы мог спокойно работать, мы договорились, что у меня сегодня последний рабочий день", — сказал RusERR Евграфов.

По словам Евграфова, во вторник совет больницы принял решение об его отставке, а в среду утром о решении совета ему сообщила председатель совета Катри Райк.

Бывший мэр проработал руководителем больницы почти три месяца. Сам он оценивает свою работу как плодотворную.

По словам Евграфова, не соответствуют действительности разговоры о том, что в его договоре был пункт об обязательном медицинском образовании. "Был такой же договор, как у предыдущего руководителя Олева Силланда. И там было записано, что член правления при необходимости может работать врачом. Мы консультировались с юристами перед подписанием договора, и они сказали, что в этом пункте нет ничего экстраординарного. Он просто дает возможность. Понятно, что врачом без медицинского образования работать нельзя, но это не было обязанностью", — пояснил Евграфов.

Бывший мэр на вопрос о дальнейших планах ответил, что, скорее всего, вернется в политику. "Но я открыт для предложений. Долго сидеть без работы я не люблю и не умею. Но то, что одним из направлений будет политическая деятельность и работа на Нарву — это однозначно", — заявил Евграфов.

Мэр Нарвы Катри Райк, которая возглавляет совет больницы, ранее сказала RusDelfi, что Евграфов, если желает, то может участвовать в открытом конкурсе на эту должность: ”Это не значит, что его снимают с должности. Решение принял совет, в который входят пять человек”. По ее словам, больница на грани краха, поэтому нужен человек, который, как член правления, мог бы ее развивать. ”Да, на протяжении двух месяцев он делал свою работу, но нужно ежедневное развитие”, — подчеркивает она.

Согласно условиям открытого конкурса, на пост члена правления ищут кандидата с высшим медицинским образованием. Это условие автоматически вычеркивает экс-мэра из числа претендентов.