АКТУАЛЬНЫЙ МЕМ | "Как вы там, потомки? Победили коронавирус?" Аркадий Попов, мы все потеряли...

На фото внизу доктор Аркадий Попов — во время пика распространения коронавируса работал главой медицинского штаба Департамента здоровья. После окончания чрезвычайного положения, продолжил руководить Скорой помощью в PERH. Автор коллажа — RusDelfi.
RusDelfi мыслит позитивно, но реалистично. За две недели о коронавирусе стали вспоминать намного чаще, чем за все лето. Причина — увеличение количества зараженных. Например, в Тарту в клубе Vabank COVID-19 заразилось 33 человека. Вдобавок к этому, полиция сообщила, что прибывшие работники из Украины не соблюдают карантин. Больницы в Курессааре и Раквере закрыли свои двери для посетителей. Отменяются и концерты, например, Nublu не исполнит свои треки в Эльва.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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