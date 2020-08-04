АКТУАЛЬНЫЙ МЕМ | "Как вы там, потомки? Победили коронавирус?" Аркадий Попов, мы все потеряли...

Аркадий Попов Автор иллюстрации: Арсений Крехов

RusDelfi мыслит позитивно, но реалистично. За две недели о коронавирусе стали вспоминать намного чаще, чем за все лето. Причина — увеличение количества зараженных. Например, в Тарту в клубе Vabank COVID-19 заразилось 33 человека. Вдобавок к этому, полиция сообщила, что прибывшие работники из Украины не соблюдают карантин. Больницы в Курессааре и Раквере закрыли свои двери для посетителей. Отменяются и концерты, например, Nublu не исполнит свои треки в Эльва.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!