Акт вандализма в Таллинне! Культовую надпись The Times we had опять закрасили

Никто не знает, как и когда точно появилась данная надпись — гласит городская легенда.

Но факт остается фактом — она придала смотровой площадке особое значение, особенно среди гостей города. Однажды ее уже закрашивали, утверждает издание Gloss.Тогда за этим стоял владелец здания, который, впрочем, в скором времени изменил свое мнение — свой вклад внесли таллиннцы, которые не захотели мириться с произволом и написали фразу заново от руки. Получилось несколько небрежно, поэтому было решено снова закрасить стену и написать фразу более художественно.



В таком виде арт-объект существовал до некдавнего времени, пока него не закрасили, на этот раз — уличные любители граффитти.

Теперь знаменитая смотровая площадка имеет пот такой вид.

RusDelfi

Кому и зачем потребовалось вносить такие коррективы в облик столицы - еще одна загадка Старого города.

RusDelfi