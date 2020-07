Акт вандализма в Таллинне! Культовую надпись The Times we had опять закрасили

Смотровая площадка Кохтуотса привлекает гостей города не только нереальным видом на Старый город. Большинство туристов едут в Таллинн с мыслью, что нужно сделать снимок на фоне знаменитой надписи The Times we had, ставшей уже своеобразным арт-объектом. Однако сейчас сделать это не удастся. И не только из-за пандемии и закрытых границ. Дело в том, что самой надписи больше нет!