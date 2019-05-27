Акцизы, пенсии, расходы на гособорону и науку. Правительство договорилось о государственной бюджетной стратегии

Помимо прочего, правительство решило с целью уменьшения приграничной торговли на южном направлении снизить акцизную ставку на легкие и крепкие алкогольные напитки на 25 процентов. Правительство решило также в пользу более плавного роста акциза на табачные изделия — вместо запланированного ранее 10-процентного роста в 2020 году акциз будет расти на пять процентов в год в течение следующих четырех лет.

Правительство сочло необходимым сохранить уровень расходов на государственную оборону на уровне 2 процентов от ВВП. К этой сумме добавятся расходы на прием союзников и дополнительные инвестиции в оборону.

Правительство решило, что необлагаемый подоходным налогом минимум для пенсионеров увеличится на 50 евро в месяц, что должно повысить мотивацию пенсионеров работать. В последующие годы продолжится также обычный рост пенсий. Согласно прогнозу, средняя пенсия по старости первой ступени человека, трудовой стаж которого составляет 44 года, за четыре года вырастет на 115 евро, или на 24 процента, достигнув к 2023 году 598 евро.

Для повышения производительности труда и конкурентоспособности правительство направит дополнительные средства в сферу НИОКР. Таким образом обеспечивается сохранение финансирования науки на нынешнем уровне 0,71 процента от ВВП.

Правительство продолжит консервативную бюджетную политику, краеугольным камнем которой является сбалансированный бюджет. Таким образом бюджетная политика поддерживает сбалансированный экономический рост и ограничивает рост кредитной нагрузки государства. Поэтому в 2020 году не ожидается заметного роста зарплат в бюджетном секторе. Правительство решило также, что административные расходы и субсидии будут расти более медленными темпами, чем планировалось ранее.

Правительство решило улучшить бюджетную позицию государственного сектора. Согласно оценкам, структурный дефицит бюджета 2019 года составляет 0,9% от ВВП. В следующем году структурный дефицит уменьшится до 0,4%, а в 2021 году бюджет достигнет структурного баланса, который сохранится также в 2022 и 2023 году. В 2020-2023 году фактический бюджет государственного сектора планируется поддерживать в профиците.

Однако правительство решило отказаться от ограничения, которое требует компенсировать возникший в прошлом дефицит профицитом на ту же сумму в будущем. В связи с этим откажутся также от циклического расчета баланса бюджета как среднего показателя на протяжении нескольких лет. Согласно новому плану, требование поддерживать бюджет государственного сектора в балансе будет обновляться каждый год.