19.07.2019, 20:30

Акцизное соперничество Эстонии и Латвии отразилось на продажах алкоголя на паромах


rus.delfi.ee
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Alkoholivaba õlle ja siidri riiul selveris
Alkoholivaba õlle ja siidri riiul selverisFoto: Priit Simson

В начале лета Эстония и Латвия вступили в настоящую акцизную войну. Сначала эстонские власти решили снизить налог на алкоголь на 25 процентов, а вслед за ними их латвийские коллеги одобрили снижение крепкого спиртного на 15 процентов. Однозначно оценивать влияние снижения акцизов на продажи спиртного на паромах еще рано, пишет yle.fi.

В связи со снижением акцизов в Эстонии и Латввии компания Tallink Silja объявила о снижении цен на 700 наименований алкогольной продукции, а Viking Line — на 200.

Пресс-секрерать Tallink Silja Марика Нёйд говорит, что продажи спиртного увеличились, однако это объясняется не только ценой, но и высоким сезоном. Обе компании утверждают, что выводы можно будет делать не раньше осени, когда схлынет основной поток отпускников.

Директор по маркетингу Viking Line Кай Таколандер также призывает рассматривать снижение акцизов в правильном контексте, поскольку в общем ценообразовании налог занимает лишь небольшую часть.

"В случае банки пива речь идет о снижении в десять центов. А десять центов революции не сделают", — уверен Таколандер.

Оба крупнейших паромных оператора также в один голос говорят, что покупка алкоголя перестала быть основной целью их пассажиров.

"У людей много других причин отправиться в Эстонию. Если лет двадцать назад поездки в Эстонию были в основном водочным туризмом, то сейчас страна скорее стала направлением для семей с детьми", — утверждает Таколандер.

"Мы выясняли этот вопрос, и основным поводом для поездки был отдых и отрыв от рутины. Лишь у немногих главной причиной является покупка алкоголя", — говорит Марика Нёйд.

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