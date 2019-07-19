Акцизное соперничество Эстонии и Латвии отразилось на продажах алкоголя на паромах

В связи со снижением акцизов в Эстонии и Латввии компания Tallink Silja объявила о снижении цен на 700 наименований алкогольной продукции, а Viking Line — на 200.

Пресс-секрерать Tallink Silja Марика Нёйд говорит, что продажи спиртного увеличились, однако это объясняется не только ценой, но и высоким сезоном. Обе компании утверждают, что выводы можно будет делать не раньше осени, когда схлынет основной поток отпускников.

Директор по маркетингу Viking Line Кай Таколандер также призывает рассматривать снижение акцизов в правильном контексте, поскольку в общем ценообразовании налог занимает лишь небольшую часть.

"В случае банки пива речь идет о снижении в десять центов. А десять центов революции не сделают", — уверен Таколандер.

Оба крупнейших паромных оператора также в один голос говорят, что покупка алкоголя перестала быть основной целью их пассажиров.

"У людей много других причин отправиться в Эстонию. Если лет двадцать назад поездки в Эстонию были в основном водочным туризмом, то сейчас страна скорее стала направлением для семей с детьми", — утверждает Таколандер.

"Мы выясняли этот вопрос, и основным поводом для поездки был отдых и отрыв от рутины. Лишь у немногих главной причиной является покупка алкоголя", — говорит Марика Нёйд.